Violento scontro frontale all'incrocio, due feriti

Un punto nevralgico della Strada Provinciale IX Quinzanese, teatro già molte volte in passato di incidenti anche gravi, con la perdita di vite umane. Questa mattina non ci è scappato il morto, anche se nei primi attimi dopo lo scontro si è temuto il peggio.

Erano all'incirca le 11:30 quando, all'incrocio tra la Sp IX e la Sp 34 proveniente da Mairano, due auto si sono scontrate frontalmente. Una Fiat 500L e una Fiat Panda che viaggiavano in direzione opposta sono entrate in collisione. A bordo due uomini, di 39 e 79 anni. Difficile al momento conoscere l'esatta dinamica dello scontro, ma pare che la Panda, proveniente da sud, volesse girare a sinistra in direzione di Mairano, e si sia scontrata con la 500L proprio nel momento di svoltare, dopo aver occupato la corsia centrale in attesa di avere strada libera.

Nello scontro, la 500L si è girata su se stessa, finendo la corsa a lato della strada. Fortunatamente nessun altro automobilista è stato coinvolto. La dinamica dei fatti andrà confermata nelle prossime ore, per ora si tratta di ipotesi. Sul posto è atterrata l'eliambulanza levatasi in volo da Brescia, che ha trasportato in ospedale uno dei feriti, estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Brescia. L'altro ferito è stato portato in ospedale a bordo di un'ambulanza, via terra.

