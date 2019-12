Travolto da un'auto mentre attraversa, batte la testa sull'asfalto: è in gravi condizioni

È ricoverato in prognosi riservata il 60enne che mercoledì pomeriggio è stato investito a Lumezzane, mentre attraversava via Montini: è stato travolto da una Renault guidata da un 40enne ed è stato sbalzato a cinque metri di distanza. Una bruttissima caduta: l'uomo ha battuto la testa, rimediando un trauma cranico, e numerose fratture.

Per lunghi attimi si è temuto il peggio: in pochi minuti sono sopraggiunti i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente il 60enne non ha mai perso conoscenza: dopo le prime cure, è stato trasportato al Civile di Brescia dov'è tuttora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

L'incidente poco dopo le 17.30: il 60enne è stato investito mentre attraversava la strada per raggiungere i giardinetti della frazione di Sant'Appolonio.