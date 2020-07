Moto si schianta contro un’auto, poi il ‘volo’ sull’asfalto: due ragazzi in ospedale

Un gran boato, tanto da allarmare (e parecchio) i residenti che sono scesi in strada, e lunghi attimi di paura si sono vissuti domenica all’ora di pranzo a Lumezzane. Un brutto incidente si è infatti verificato verso le 12.15 lungo via Giuseppe Mazzini.

Coinvolte un’auto e una moto, su cui viaggiavano due giovani. Ad avere la peggio nello schianto sono stati proprio il ragazzo (un 27enne) e la ragazza (una 28enne) a bordo della due ruote: sbalzati dalla sella, sono rovinosamente caduti sull’asfalto.

Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze. Per fortuna i due giovani non hanno mai perso conoscenza, ma avrebbero riportato seri traumi: sono stati trasportati al Civile di Brescia, a bordo di un’autolettiga, e poi ricoverati in codice giallo. Nulla di grave, a quanto pare, per l’automobilista, una donna di 80 anni.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della Polizia Locale di Lumezzane, che ha raccolto testimonianze e rilievi.