Ragazzo investito da un'auto, il conducente non si ferma: caccia al pirata

La polizia locale di Lumezzane dà la caccia al conducente dell'auto che, nella mattinata di martedì, ha investito un giovane lungo via Montesuello, nella frazione di San Sebastiano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7, vittima un 24enne di origine sudamericana.

Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da un'auto: secondo il racconto del giovane si tratterebbe di una Fiat Punto di colore scuro. Sbalzato sull'asfalto, il 24enne avrebbe rimediato traumi, per fortuna non di grave entità, agli arti inferiori.

Proprio il pedone ferito ha dovuto allertare il 112, dato che l'automobilista non si sarebbe fermato dopo l'incidente e avrebbe anzi proseguito la sua corsa come se nulla fosse. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane, che ha trasportato il giovane all'ospedale di Gardone Val Trompia per gli accertamenti del caso. Il 24enne è stato dimesso dopo alcune ore, nel pomeriggio di martedì.

Nel frattempo la polizia locale ha avviato le indagini per risalire all'automobilista e ricostruire con esattezza l'incidente. Trovare il 'pirata' non dovrebbe essere complicato, vista la presenza di numerose telecamere di sorveglianza nella zona. Immagini ora al vaglio degli agenti che in poche ore potrebbero chiudere il caso.