Terribile carambola in paese, 2 auto coinvolte e 3 feriti: muore una donna

Meno di un'ora più tardi e a pochi chilometri di distanza dalla tragedia di Marcheno, un altro incidente stradale porta una croce in una triste domenica bresciana: in Via Brescia a Lumezzane, frazione Termine al confine con Sarezzo, la 94enne Lidia Marini ha perso la vita per via di un infarto, dopo essere sopravvissuta al sinistro di pochi attimi prima.

E' morta di crepacuore, per lo spavento: era in auto con il figlio e la nuora. A nulla sono serviti, purtroppo, i disperati tentativi di rianimarla. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri: la dinamica pare chiara, la Fiat Sedici guidata dal figlio 64enne di Lidia Marini ha sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava una Opel Astra, guidata da un ragazzo di 34 anni.

La cronaca dell'incidente

Nell'impatto le due vetture sono andate in gran parte distrutte: un cumulo di rottami, olio e detriti che ha costretto le forze dell'ordine a chiudere la strada per quasi due ore. A provocare l'incidente pare sia stato il 64enne alla guida della Fiat: si stava sistemando gli occhiali dopo che si erano appannati a causa della mascherina.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per liberare i feriti dalle lamiere. Oltre all'automedica sono intervenute anche tre ambulanze, della Croce Bianca di Lumezzane e della Croce Rossa di Gardone: il 34enne alla guida della Opel e il 65enne alla guida della Fiat sono stati ricoverati in codice giallo alla Clinica Sant'Anna di Brescia; la 56enne che era in auto con Lidia Marini è invece ricoverata al Civile.