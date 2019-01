Violento schianto all'incrocio, tre feriti nel groviglio di lamiere

Un'auto ridotta ad un ammasso di lamiere e tre giovani valgobbini finiti in ospedale con seri traumi. È il bilancio del pauroso incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Lumezzane, in località Gombaiolo. Due i veicoli coinvolti nel violento schianto, che si è verificato attorno alle 3.30, lungo via Garibaldi, all'altezza dei bivio con via X giornate.

Ad avere la peggio tre ragazzi che viaggiavano su una Panda Grigia, completamente distrutta dopo il violento impatto. Uno di loro è rimasto incastrato tra le lamiere e per liberarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lumezzane. Per fortuna le sue condizioni, come quelle degli altri due ragazzi poco più che 20enni, non sarebbero critiche.

Dopo le prime cure sul posto, prestate dai soccorritori della Croce Bianca di Lumezzane e dai volontari Villa Carcina, i tre giovani sono stati trasportati in ambulanza al Civile e ricoverati in codice giallo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri.