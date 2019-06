Terrificante schianto frontale tra due auto: 5 feriti, grave un ragazzo

Grave incidente nella notte tra mercoledì e giovedì a Lumezzane: per cause ancora da chiarire due Volkswagen Golf si sono scontrate frontalmente lungo via Monsuello, nella frazione di San Sebastiano.

Ragazzo in prognosi riservata

Nello schianto, avvenuto all'altezza del distributore Q8 poco dopo la mezzanotte, sono rimaste ferite 5 persone, di età compresa tra 20 e 46 anni. Ad avere la peggio è stato il giovane, un 24enne di Sarezzo, che era al volante di una delle due Golf: trasportato in codice rosso, a bordo di un'autolettiga, alla Poliambulanza, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero critiche, tanto che i medici si sono riservati la prognosi.

Le due donne che viaggiavano con lui - una 20enne e una 46enne - se la sarebbero cavata con seri, ma non gravi, traumi, così come la 42enne e il 40enne che viaggiavano sull'altra auto. Tutti e 4 sono stati ricoverati in codice giallo.

La dinamica

Ancora da chiarire le cause del violento frontale: da accertare quale delle due auto abbia invaso l'opposta corsia e perché. La ricostruzione dell'accaduto è affidata alla Polizia stradale di Desenzano che si è occupata dei rilievi di rito. Sul posto oltre a 5 ambulanze è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco.