L'auto fuori strada finisce nella scarpata e si ribalta: tre feriti

Una serata finita non proprio nel migliore dei modi. Brutta avventura per tre giovani che, nella notte tra venerdì e sabato, attorno all'una, hanno concluso la propria serata in un ospedale dove sono stati medicati per le ferite riportate in un terribile incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Dopo una serata passata con gli amici in un locale di Lumezzane, i tre - due ragazzi di 21 anni e una ragazza di 19 - sono saliti a bordo della loro Lancia Ypsilon e si sono messi in viaggio. Lungo la stretta strada che dal centro abitato di Faidana porta verso il monte Poffe. Forse a causa dell'oscurità, o della strada stretta, o forse ancora perché tradito da una disattenzione, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada.

Cadendo nella scarpata, l'auto ha finito la sua corsa ribaltandosi e fermandosi con le ruote all'aria. Fortunatamente un automobilista che viaggiava nella stessa direzione ha lanciato l'allarme. Sul posto oltre a un'automedica sono arrivate ben tre ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco che hanno reso possibile il recupero dei tre feriti, poi trasportati in ospedale al Civile e a Gardone Val Trompia. Solo diverse ore dopo, un'autogru ha imbragato la Lancia - tutta ammaccata - recuperandola dalla scapata.