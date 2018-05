Schianto durante un sorpasso, auto finisce contro un muro: due feriti gravi

Grave incidente venerdì pomeriggio a Lumezzane, lungo via Brescia: un pick-up e un'auto si sono scontrati all'altezza di una carpenteria. Dopo lo schianto, la macchina, una Peugeot 206, è finita contro il muro che in quel punto costeggia la strada.

Una dinamica davvero spaventosa, innescata- stando a una prima ricostruzione- proprio dall'utilitaria, guidata da un 54enne. L'auto stava cercando di sorpassare il pick-up, che aveva rallentato per svoltare a sinistra, ma qualcosa è andato storto: la Peugeot ha colpito la fiancata del veicolo cassonato, condotto da un 27enne, ed è poi finito contro il muro.

Tutto è accaduto attorno alle 16.15 lungo via Europa, a pochi chilometri dal confine con Sarezzo. Temendo il peggio, sul posto si sono precipitate diverse ambulanze a sirene spiegate: il 54enne sarebbe risuscito a uscire da solo dall'auto, ma le sue condizioni hanno preoccupato parecchio i sanitari, che hanno deciso di trasportarlo d'urgenza al Civile.

Il 24enne sarebbe invece rimasto incastrato tra le lamiere del pick-up: una volta estratto anche per lui è scattata la corsa in ambulanza verso l'ospedale cittadino. Le condizioni di entrambi sarebbero piuttosto critiche, ma non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio delle Polizia Locale, che ha raccolto i rilievi di rito.