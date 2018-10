Sbanda nell'affrontare una curva, auto si schianta contro i cassonetti

La sbandata, poi lo schianto contro i cassonetti e il boato che ha svegliato i residenti della zona. Un impatto violento, per fortuna senza gravi conseguenze per i quattro giovani che viaggiavano sull'auto uscita di strada lungo via Valsabbia a Lumezzane.

L'incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi, nella notte tra venerdì e sabato. Stando a una prima ricostruzione, l'auto - una Mercedes - stava viaggiando verso il Passo del Cavallo: per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo durante una curva, terminando la corsa contro i bidoni della spazzatura e un furgone parcheggiato a poca distanza.

L'allarme è scattato attorno a mezzanotte: sul posto sono giunte due ambulanze e i Vigili del Fuoco volontari di Lumezzane. I quattro ragazzi, tutti ventenni, che erano a bordo della Mercedes sono stati portati all'ospedale di Gardone Val Trompia per alcuni accertamenti, ma non avrebbero riportato lesioni serie. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Tavernole sul Mella.