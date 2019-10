Schianto in moto, Luca lotta per la vita. Tutto il paese fa il tifo per lui: "Vinci questa partita"

È stato operato d'urgenza e ora lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. Tutto il paese sta pregando per Luca Vielmi: il 20enne di Darfo rimasto coinvolto nel grave incidente di mercoledì sera.

In sella alla sua moto Ktm, insieme a un'amica, stava percorrendo Via De Gasperi, quando all'altezza della pizzeria 'La Svolta ' la sua due ruote si è scontrata con una Renault Modus sbucata da una strada laterale. Un impatto violento: sbalzato dalla sella, Luca è atterrato sull'asfalto dopo un volo di 10 metri, rimediando gravi traumi. La ragazza che era in moto con lui non è grave: è stata ricoverata all'ospedale di Esine in codice giallo.

Operato d'urgenza, lotta per la vita

Rianimato sul posto, il 20enne è poi stato trasferito, a bordo di un'eliambulanza, al Civile di Brescia dov'è stato operato d'urgenza per ridurre l'ematoma alla testa. L'operazione è andata bene, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi: ricoverato in Rianimazione, Luca sta lottando per la vita.

Incolume ma sotto shock la 46enne che era al volante della Renault Modus. È stata sottoposta all'alcol test -come prevede la prassi - che ha dato esito negativo. Dinamica e responsabilità sono al vaglio della Stradale di Darfo Boario Terme.

Tutto il paese fa il tifo per lui

L'attaccante sta giocano la partita più difficile della sua vita, ma non è solo. Al suo fianco ci sono i genitori, gli amici e i compagni di squadra. Decine i messaggi di solidarietà apparsi nelle ultime ore nelle pagine social delle società dove il giovane calciatore ha militato. Cresciuto nel Darfo Boario Terme, ora è tesserato per la Virtus Lovere Calcio, squadra della Bergamasca.

" Tutta la società è vicina a Luca Vielmi e alla sua famiglia in queste ore di attesa e di angoscia. Ti conosciamo fin da ragazzino e sappiamo che non mollerai. Vinci questa partita Luca! Segna il gol più bello ed importante. Siamo con te. " Si legge sulla pagina Facebook dell'Us Darfo Boario.