Esce dal bar e si schianta contro un'auto in sosta nel parcheggio dei disabili

Al volante della sua Ford Fiesta ha centrato in pieno una Daewoo Matiz che era in sosta nello spazio riservato alle persone con disabilità. Incurante dei danni fatti alla macchina è fuggita di gran carriera senza dare i suoi recapiti, ma lasciando sull'asfalto alcuni pezzi della sua auto. Pensava di farla franca, dato che nessuno aveva assistito allo schianto, avvenuto sabato sera a Lonato nei pressi di un locale di via Santuario.

La proprietaria della Matiz, una 82enne residente in zona, si è accorta solo la mattina seguente dei pesanti danni riportati dal suo veicolo e ha subito sporto denuncia alla Polizia Locale. La caccia alla conducente dell'auto 'pirata' è durata poco: le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano ripreso tutto e la donna - una 39enne di Sedena - è stata rintracciata e multata dagli agenti del comando intercomunale di Lonato, Calcinato e Bedizzole.

Impossibile, dato che erano passate ormai troppe ore dallo schianto, stabilire se la 39enne avesse esagerato con le consumazioni alcoliche. Ma non ci sono dubbi sulla sua colpevolezza: ad inchiodarla, oltre ai filmati, ci sono i pezzi della sua Ford rimasti sull'asfalto dopo l'incidente.