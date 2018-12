Schianto tra auto sulla Provinciale: 5 feriti, tre sono ragazzini

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di Lunedì a Lonato del Garda, lungo la Pronvinciale 25. Stando alle prime informazioni trapelate sarebbero due le auto coinvolte e cinque i feriti tra cui tre giovanissimi: un ragazzino e due ragazzine di 13 anni.

Tutto è accaduto poco prima delle 14, nel tratto di Provinciale che prende il nome di via Rassica: sul posto il 112 ha inviato 5 ambulanze, arrivate da Bedizzole e Calcinato, e da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei soccorritori: nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita, sono tutti stati ricoverati (in codice giallo e verde) nei nosocomi della zona.

La dinamica è ancora da chiarire: sul posto, per i rilievi, ci sono gli agenti del comando intercomunale di polizia locale dei comuni di Lonato, Bedizzole e Calcinato.