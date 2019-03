Terribile schianto nella notte: auto esce di strada, ragazzo lotta per la vita

Grave incidente nella notte tra lunedì e martedì lungo la strada Provinciale 78: un'auto, con a bordo un ragazzo e una ragazza, è uscita di strada. Uno schianto tremendo avvenuto a Lonato, in località Sedena, che ha ridotto la macchina in un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bedizzole, i Vigili del Fuoco, due ambulanze e l'elisoccorso.

Le condizioni del giovane al volante, un 22enne di origine ucraina di casa a Lonato, sono subito apparse gravissime: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in elisoccorso al Civile di Brescia. Il ragazzo lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione; la prognosi è riservata. Meno gravi, ma comunque serie, le lesioni rimediate dalla 20enne che viaggiava sul sedile del passeggero: è stata ricoverata alla Poliambulanza con una prognosi di 90 giorni.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi dell'incidente. Una cosa però è certa: il 22enne al volante avrebbe fatto tutto da solo, perdendo - per cause ancora da stabilire - il controllo dell'auto che si è poi schiantata a lato della carreggiata.