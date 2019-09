Moto contro un’auto che svolta, biker sbalzato sull'asfalto: è gravissimo

Un grave incidente si è verificato venerdì sera a Lonato del Garda. Coinvolte nello schianto, che è avvenuto attorno alle 20.30, un’auto e una moto. Ad avere la peggio l’uomo di 40 anni, di casa a Lonato, che guidava la due ruote: è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Le sue condizioni sono subito apparse critiche: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in un primo momento all’ospedale di Desenzano. La gravità del quadro clinico ha poi imposto il successivo trasporto al Civile di Brescia: è ricoverato in prognosi riservata e si teme per la sua vita.

La dinamica dell'incidente, avvenuto lungo via Barcuzzi, è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale. Stando una prima ricostruzione, la Mercedes Classe A, guidata da una 20enne del paese, era impegnata in una manovra di svolta a sinistra: non avrebbe rispettato la precedenza, colpendo in pieno la due ruote.