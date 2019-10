Bruttissima caduta in bici, donna portata d'urgenza all'ospedale Civile

Sabato mattina verso le 9.30, una turista straniera di 50 anni è stata protagonista di una bruttissima caduta in bicicletta a Maguzzano di Lonato, lungo via Maccarona a circa 300 metri dall'abbazia. Nessuno ha assistito all'incidente e non è dato sapere la dinamica di quanto accaduto.



La 50enne è stata trovata in gravi condizioni, soccorsa in un primo momento da due ambulanze, poi - vista la criticità della situazione - è stato necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stata ricoverata in codice rosso.