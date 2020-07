Investita da un camion, ciclista perde la vita sul colpo

Fin da subito l'incidente è parso molto grave. Poco dopo l'arrivo dei soccorsi - in codice rosso - purtroppo i sanitari hanno dovuto constatare il decesso di una donna. Il dramma è avvenuto sulle strade del Basso Garda, a Lonato, attorno alle 10:30 di questa mattina.

La donna, una 50enne residente in città, stava pedalando in gruppo lungo via Fenil, nella campagna collinare di Lonato. A un certo punto la sua bicicletta è stata investita da un mezzo pesante, a quanto pare un'autocisterna. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, l'esito purtroppo no: la donna, poco dopo essere stata travolta, è deceduta. La polizia stradale sta cercando di stabilire eventuali responsabilità che hanno portato all'investimento.