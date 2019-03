Esce di strada e vola dentro una cascina, poi abbatte un capanno degli attrezzi

Davvero una tragedia sfiorata lunedì pomeriggio in autostrada: un volo impressionante sul ciglio della A4, in direzione Verona e in territorio di Lonato del Garda. Salvo per miracolo il 59enne alla guida della Dacia Duster che dopo avere sfondato il guard-rail ha centrato in pieno un mezzo agricolo e ha letteralmente abbattuto un capanno degli attrezzi.

Tragedia sfiorata

Per liberare il ferito dalle lamiere si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto in forze insieme ad ambulanza e automedica, oltre all'elicottero decollato da Brescia e che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, in codice rosso, alla Poliambulanza. Con il passare delle ore le sue condizioni si sono stabilizzate: non ha mai perso conoscenza, non è in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia Stradale: al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal colpo di sonno alla distrazione che poteva essere fatale. All'incredibile uscita di strada avrebbero assistito anche altri automobilisti.

L'incidente

La Dacia avrebbe improvvisamente sbandato sulla destra, a discreta velocità, sfondando appunto il guard-rail e prendendo letteralmente il “volo” oltre il terrapieno sul ciglio dell'autostrada. Nella sua folle carambola la vettura ha centrato in pieno un mezzo agricolo, ma di quelli attrezzati con spuntoni per movimentare la terra: ha rischiato di essere infilzato.

In ultimo ha demolito un piccolo capanno degli attrezzi, in lamiera. Poteva andare peggio. Ovviamente sotto shock il conducente, frastornato anche per le botte ricevute. Il fracasso ha spaventato anche i proprietari della cascina di fianco all'autostrada, rimasti senza parole dopo aver focalizzato l'accaduto.