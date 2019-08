Spaventoso incidente: auto sbanda e si ribalta, ragazza portata in ospedale

Tanta paura a Lonato del Garda per un incidente avvenuto poco dopo le 5 di sabato mattina. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto guidata da una ragazza di 31 anni si è ribaltata in via Mapella, nei pressi del supermercato cinese "Hao-You-Duo".

La giovane ha riportato lesioni serie nello schianto, ma le sue condizioni non destano preoccupazione; fortunatamente. Per soccorrerla è intervenuta in codice giallo un'ambulanza, che l'ha poi portata al vicino ospedale di Desenzano.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, la ragazza avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo della propria vettura prima di sbandare e poi ribaltarsi.