Auto si schianta contro un camion: strada bloccata, traffico nel caos

Traffico nel caos giovedì pomeriggio per un incidente tra un’auto e un camion a Lonato del Garda. Verso le 14.30, una Volkswagen Golf si è schiantata contro un camion lungo la Sp25 (la strada che collega Lonato a Padenghe) in zona Mancino, all’altezza dell’osteria Orchidea.

Per cause ancora in corso d’accertamento, l’auto si è schianta contro un camion (a cui era stato agganciato un rimorchio trasportante un escavatore), che si stava immettendo in via Predeschera, la stradina laterale che sale fino a Sant’Anna. Quasi miracolosamente, il conducente è uscito illeso dall’abitacolo. Una questione di istanti: grazie alla violenta frenata si sono evitate conseguenze ben peggiori.

L’incidente ha creato pesanti disagi al traffico in orario di punta: per permettere gli accertamenti e la rimozione dei mezzi, si è proceduto a senso unico alternato per circa un’ora, con code che hanno raggiungo la rotonda del cimitero di Lonato e lo svincolo per Maguzzano in direzione opposta.