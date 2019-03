Pauroso schianto tra moto sulla Provinciale, in tre volano sull'asfalto

Brutto incidente tra due moto in Valtrompia. Sabato pomeriggio, i due veicoli si sono scontrati a Lodrino, lungo la strada Provinciale III, che in quel tratto prende il nome di via Roma. Nello schianto, avvenuto poco prima delle 15.30, sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 24 anni, un 45enne e una 37enne.

Spaventoso l’impatto: i centauri sono stati sbalzati sull’asfalto, riportando diverse lesioni, per fortuna non troppo gravi.



Sul posto sono intervenute diverse ambulanze: solo per due persone si è reso necessario il ricovero in ospedale: una è stata trasportata all’ospedale Gavardo e l’altra al Civile di Brescia.