Sorpassa davanti alle strisce pedonali, scooter travolge un uomo

La solita strada - la Gardesana -, il solito traffico della domenica, l'ennesimo pedone travolto mentre attraversa sulle strisce pedonali. Ad essere investito, poco prima delle 12.30 di domenica, un turista tedesco di 55 anni: stava attraversando poco fuori dal centro abitato di Limone, per raggiungere l'ingresso del suo hotel, quando è stato falciato da uno scooter.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito, il motorino stava superando un'auto che si era fermata in prossimità delle strisce pedonali proprio per lasciare passare il 55enne. Inevitabile l'impatto: il turista è rovinato sull'asfalto e per lui si è inizialmente temuto il peggio. Sul posto è infatti stata inviata un'ambulanza in codice rosso. Smaltito lo spavento, il turista si sarebbe rialzato e avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale.

Poco dopo l'arrivo in albergo si sarebbe però sentito male e sono quindi stati nuovamente allertati i soccorsi: il 55enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Gavardo per essere sottoposto a tutte le cure del caso.