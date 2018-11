Pauroso schianto, auto finisce contro il muro della galleria: ferite madre e figlia

Ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa della pioggia battente, pochi metri prima di una galleria, ed ha finito per schiantarsi contro l'arco d'ingresso del tunnel. Tanta, tantissima, paura per la donna al volante, una 47enne, e l'anziana madre che viaggiava sul sedile del passeggero della Nissan Pixo. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica a Limone sul Garda.

Negli istanti successivi si è davvero temuto il peggio: sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunte due ambulanze in codice rosso, mentre da Brescia si è pure alzato in volo l'elisoccorso. L'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: ad avere la peggio è stata la conducente dell'utilitaria, che è stata trasportata, a bordo dell'eliambulanza, al Civile. La 47enne avrebbe rimediato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non desterebbero particolare preoccupazione anche le condizioni della madre della conducente, ma anche per la 79enne si è reso necessario il ricovero in ospedale, sempre al Civile di Brescia.

Tutto è accaduto poco dopo le 21.30 all'ingresso della galleria Egeria, lungo la statale 45bis, che in quel tratto prende il nome di via IV Novembre. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Desenzano, che sta cercando di chiarire le cause all'origine dello schianto. Nessun altro veicolo sembra essere stato coinvolto, la 47enne avrebbe fatto tutto da sola.