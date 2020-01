Camion dell'Esselunga si ribalta in un campo, ferito un ragazzo

Un camioncino dell'Esselunga che sbanda in curva e si ribalta nel campo adiacente alla carreggiata. Un incidente pauroso, avvenuto attorno alle 13.30 di martedì a Leno, sotto gli occhi di alcuni automobilisti che hanno temuto il peggio per il conducente del veicolo.

Scesi dalle rispettive auto, hanno prestato i primi soccorsi al giovane che era al volante del mezzo e hanno chiamato il 112. In pochi minuti è arrivata un'ambulanza a sirene spiegate: per fortuna l'allarme è rientrato dopo l'arrivo dei sanitari del 118. Le condizioni del ragazzo alla guida, un 24enne, sono infatti apparse meno critiche di quanto temuto.

Dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Manerbio per le cure del caso: per lui un grande spavento e seri traumi. Sulla dinamica, che è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, ci sarebbero pochi dubbi: il 24enne avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del camioncino (forse a causa del ghiaccio presente sull'asfalto) mentre affrontava una delle curve di via San Martino del Carso, la strada che collega Leno a Manerbio.