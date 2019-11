Auto fuori controllo, sbanda e si ribalta a lato della strada: paura per una ragazza

Tanta paura nel primeggio di lunedì per una ragazza di 23 anni, protagonista suo malgrado di un incidente stradale poco prima delle 15. La sua auto è finita ruote all'aria: sul posto per i soccorsi, oltre alle ambulanze inviate dalla centrale operativa del 112, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto a Leno, in località Castelletto, lungo la provinciale VII. La giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, forse a causa della pioggia, e si è ribaltata a lato della carreggiata.

Negli istanti successivi allo schianto, per la 23enne si è temuto il peggio, tanto che sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso. Dopo le prime cure prestate dai volontari della Croce Bianca di Leno, è stata trasportata all'ospedale di Manerbio per gli accertamenti e sarebbe stata dimessa dopo poche ore. Per lei tanto spavento, ma pare nessun trauma.

Ancora da chiarire le cause del sinistro: la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Pralboino, intervenuti per i rilievi e il recupero dell'auto. La giovane avrebbe fatto tutto da sola.