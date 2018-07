Schianto all'alba: auto contro albero, gravi tre giovani

Uno schianto terrificante, l'auto - semidistrutta - si è girata più volte su se stessa prima di terminare la sua corsa. L'incidente è accaduto all'alba di oggi, domenica 1 luglio, nella Bassa, lungo una strada nella campagna di Leno.

A bordo dell'auto, una Nissan Micra di colore blu, viaggiavano tre giovanissimi di età compresa tra i 19 e i 20 anni. La strada era un lungo rettilineo, per motivi ancora da chiarire il mezzo è uscito dalla carreggiata, si è schiantato contro una pianta ed ha girato più volte su se stesso prima di fermarsi.

Gravi i tre giovani che sono stati soccorsi dai sanitari giunti a bordo di ambulanze ed elicottero. Ricoverati presso Ospedale Civile e Poliambulanza, le loro condizioni, pur essendo gravi, non farebbero temere per la loro vita. Sul posto dello schianto, assieme ai carabinieri che si occupavano dei rilievi, sono arrivati gli amici dei tre giovani, disperati per quanto successo.