Auto si schianta contro un albero, bimbo di un anno soccorso dall'eliambulanza

Spaventoso incidente nella mattinata di lunedì a Leno, lungo via San Martino del Carso: un'auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero. Il primo bilancio è di tre feriti: si tratta di due giovani donne e di un bimbo di un anno, che viaggiava nell'apposito seggiolino sistemato sui sedili posteriori della berlina.

Stando alle prime informazioni trapelate, il piccolo non sarebbe in gravi condizioni: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito a bordo di un'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia per le analisi del caso. Traumi e ferite, non di grave entità, anche per le mamma, anche lei ricoverata nel nosocomio cittadino.

Il pauroso schianto attorno alle 11.30: sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Verolanuova che stanno effettuato i rilievi del caso. Stando a una prima ricostruzione, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalle piogge delle ultime ore, la berlina avrebbe improvvisamente sbandato mentre affrontava una curva, finendo poi contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata.