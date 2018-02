Auto fuori strada: sbalzato dal veicolo, muore sul colpo

Morto sul colpo a poca distanza da casa, a causa di un malore o dei traumi dello schianto. Erminio Sebastiano Zoppei, 50 anni, residente a Milzanello di Leno: questo il nome della vittima dell'incidente avvenuto nella mattina di ieri, sabato 17 gennaio, lungo la Strada Provinciale VII che porta da Leno a Pavone Mella.

Erano all'incirca le nove e trenta quando la Ford Focus di colore grigio sulla quale viaggiava Erminio Sebastiano si è ribaltata più volte sull'asfalto prima di finire fuori strada, in un campo dove sono posizionati pannelli fotovoltaici. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, il 50enne ha fatto tutto da solo, l'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Del tutto ignote le cause che hanno portato allo schianto: potrebbe essere stato un malore a far perdere il controllo del mezzo, oppure una distrazione fatale. Ciò che è certo è che il corpo della vittima dopo aver sbattuto contro il parabrezza è stato sbalzato fuori dal veicolo, dove è stato trovato dagli uomini dei soccorsi, intervenuti inutilmente.

Erminio Sebastiano Zoppei avrebbe compiuto 51 anni il giorno di Ferragosto. Divorziato, disoccupato dopo aver lavorato come operaio, con alle spalle un passato da volontario del 118, Erminio ora viveva con i genitori Giuseppe e Giacomina. Lascia nel dolore quattro fratelli. Il funerale verrà celebrato domani alle ore 15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Milzanello di Leno.