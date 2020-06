Incidente sulla Provinciale: auto si ribalta in curva, ferito un ragazzo

Brutto incidente stradale domenica pomeriggio a Lavenone, lungo la Provinciale 237 del Caffaro. Verso le 16, un'auto guidata da un ragazzo di 20 anni si è ribaltata in mezzo alla carreggiata, finendo ruote all'aria: probabilmente il giovane ha perso il controllo dell'utilitaria (una vecchia Fiat Panda) mentre affrontava una curva a sinistra all'uscita del paese, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Salò e un'ambulanza dei volontari di Vestone. Il 20enne al volante, di casa in Valvestino, non avrebbe rimediato gravi traumi. Dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Gavardo e ricoverato in codice verde.

Lievi i disagi per la circolazione: nel tratto di Provinciale interessato dall'incidente è stato istituito il senso unico alternato, ma non si sono formate code. I rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia Locale della Valsabbia.