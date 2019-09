Ribaltamento sulla Provinciale, donna in gravi condizioni: sul posto l'elisoccorso

Brutto incidente nel primo mattino di domenica a Lavenone, dove - poco prima delle 7 - una Fiat Panda si è ribaltata lungo la Provinciale 237, in prossimità della ditta Rapidplastics.

Al volante c'era una donna di 59 anni. Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco e due ambulanze in codice rosso, ma - vista la gravità della situazione - è stato necessario far intervenire l'elisoccorso da Bergamo, che ha poi trasferito d'urgenza la 59enne in ospedale.

Ancora non si conosce l'esatta dinamica dello schianto, sulla quale sono al lavoro gli agenti della Stradale. Nessun'altra vettura sembra essere stata coinvolta: l'automobilista avrebbe fatto tutto da sola.