Sbalzato dalla moto per diversi metri, centauro bresciano in gravi condizioni

E' solo uno dei tanti incidenti, purtroppo, che si sono verificati in tutto il territorio bresciano nella lunga giornata del 2 Giugno, di fatto l'ultimo giorno della Fase 2 in cui comunque si è registrato il pienone in tutta la provincia. A Lavenone un motociclista di 52 anni, residente a Villa Carcina, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale, alla Poliambulanza, dopo la brutta caduta sulla Strada provinciale 237 del Caffaro, poco prima delle 12.30.

In sella alla sua moto Yamaha, il 52enne ha centrato in pieno una Opel Astra che stava svoltando verso sinistra, guidata da un 54enne che abita in zona. Sulla ex Statale del Caffaro si erano già formate le prime code: il centauro le stava superando con la sua due ruote, l'uomo alla guida dell'Astra voleva invece semplicemente svoltare a sinistra per imboccare la traversa di Via Marconi.

Impatto violento anche a bassa velocità

L'impatto è stato violento, nonostante la bassa velocità. Il 52enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto: anche se non ha mai perso conoscenza, in via precauzionale da Brescia è stato fatto decollare l'elisoccorso, che ha poi provveduto al trasferito in Poliambulanza, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Vestone, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e una pattuglia della Polizia Locale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. Già non mancavano le code, che si sono protratte ancora a lungo per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.