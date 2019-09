Tir perde il carico in strada, è un disastro: caos traffico, chilometri di coda

Lago di Garda. Traffico in tilt in tutto l'Alto Garda per un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante sulla strada tra Nago ed Arco. Si tratta di un camion proveniente dalla Cartiera di Riva, che ha perso parte del carico, bobine di carta, sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 11 settembre. Fortunatamente non risultano persone coinvolte, ma le conseguenze per il traffico sono state disastrose.

La strada della Maza è stata chiusa, poi riaperta a senso unico alternato ma con ulteriori chiusure totali dipendenti dalle operazioni di rimozione e ripristino della viabilità. Tutta la viabilità della "Busa" è rimasta bloccata, le code sulla statale di Loppio sono arrivate fino all'uscita del casello di Marco.

Chiusa anche la Strada 240 per Nago: parte del materiale rischiava di cadere sulla carreggiata sottostante. Sul posto sono operativi i Vigili del Fuoco volontari di Riva e l'autogru del Corpo permanente di Trento.

Fonte: Trentotoday.it