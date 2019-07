Impatto violentissimo, l’auto si spezza in due: muore sul colpo a 21 anni

La sua auto si è spezzata in due, in un groviglio di lamiere: l’impatto è stato così violento da non lasciargli scampo. E’ morto sul colpo Kuldeep Singh, il ragazzo di 21 anni vittima del terribile incidente di lunedì mattina sulla Strada Provinciale IX, a Cadignano di Verolanuova. Per cause ancora in corso di accertamento, a bordo della sua Peugeot 308 ha improvvisamente sbandato, sulla sinistra, sull’altra corsia.

Lo schianto

Viaggiava in direzione Brescia quando ha perso il controllo del mezzo: forse a causa di un malore o di un colpo di sonno. La sua auto si è schiantata contro un autoarticolato della Transport Logistica, che viaggiava in direzione opposta. Il camion è finito fuori strada, la Peugeot ha proseguito la folle carambola colpendo una Opel Astra e una Volkswagen Golf.

Singh è morto sul colpo, purtroppo. Solo ferite lievi per gli altri coinvolti: un camionista di 32 anni, sottoposto ad alcol e droga test come da prassi, il 46enne alla guida della Opel e il 28enne alla guida della Golf. La strada è rimasta chiusa per ora, in attesa dei rilievi di rito - affidati ai carabinieri - e alla messa in sicurezza della carreggiata.

La tragedia

Sul posto, oltre ai militari, anche i Vigili del Fuoco, l’automedica, l’ambulanza dei volontari di Dello. Lo schianto poco dopo le 7.30. L’ennesima tragedia sulle strade bresciane. Singh lascia i genitori e i fratelli: la famiglia abita a Reggio Calabria, in queste ore dovrebbero già essere arrivati a Brescia.

Il giovane abitava a Verolavecchia, insieme ad altri amici. Faceva l’operaio, da tempo lavorava alla Saniplast di Ospitaletto. Un ragazzo pieno di vita e di sogni, come tutti alla sua giovane età. Un’altra vita spezzata troppo presto, in una calda (e triste) mattina d’estate.