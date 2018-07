Terribile incidente: muore a 20 anni carbonizzato in galleria

Un inferno di fuoco e di lamiere, il macabro preludio a una tragedia che non si poteva evitare: è morto così, intrappolato nell'abitacolo e avvolto dalla fiamme, il 20enne di Riva del Garda Kevin Ventura, protagonista suo malgrado del terribile incidente di sabato notte, nella galleria “Agnese” che stava percorrendo per tornare a casa, insieme ad un amico.

In macchina con lui c'era anche D.P, 19 anni, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: sono gravi anche le condizioni di un altro ragazzo di 27 anni, a bordo di un'altra vettura. Si contano poi altri tre feriti lievi. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri: pare che all'improvviso l'Alfa 147 di Ventura abbia sbandato, invadendo la corsia opposta di marcia proprio mentre transitava un'altra auto.

Un impatto violentissimo: l'Alfa ha centrato una Volkswagen che si è ribaltata, ha poi continuato la sua corsa andando a colpire anche una Peugeot. Nello schianto è rimasta coinvolta anche una Fiat 500: a seguito del tremendo urto le automobili hanno preso fuoco. E Kevin Ventura è rimasto intrappolato all'interno.