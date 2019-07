Travolta da un'auto in pieno centro: giovane barista lotta per la vita

Travolta da un'auto appena dopo essere uscita da un bar, ora lotta per la vita in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale Civile di Brescia. Restano gravissime le condizioni di Jennifer Rodrigues Loda: la 22enne brasiliana investita da una Ford Focus, in pieno centro a Brescia, lunedì mattina.

La giovane, che lavora come barista in un locale di Piazza Arnaldo, era appena uscita da un bar che si trova all'angolo tra via Trieste e via Gallo, quando è stata investita da una Focus che stava svoltando. Stando a una prima ricostruzione, effettuata dalla polizia locale di Brescia, la 22enne sarebbe rovinosamente caduta a terra e poi sarebbe stata schiacciata dalle ruote della berlina.

Trovata in un bagno di sangue

Le condizioni della barista - formalmente residente con la famiglia a Castrezzato, ma di casa a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente - sono apparse subito gravissime: soccorsa in una pozza di sangue, è stata intubata e trasferita d'urgenza al Civile.

Forte shock per la donna che era al volante della Focus, una 60enne, ma pure per gli avventori dei tanti bar della zona, molti dei quali conoscono la giovane vittima. Sono tante, tantissime, le persone che in queste ore pregano per la giovane barista, la cui vita è appesa a un sottile filo si speranza.