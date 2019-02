Caos sulla Provinciale: 5 schianti in pochi chilometri, 5 feriti e traffico in tilt

Una vera maledizione quella che si è abbattuta giovedì mattina sulla sp 37 a Isorella. Nel raggio di 300 metri si sono verificati ben 5 incidenti, che hanno coinvolto in tutto 11 persone. Il bilancio finale è di 5 feriti, nessuno per fortuna in gravi condizioni: tre sono stati trasportati, a bordo di due autolettighe, all'ospedale Poliambulanza di Brescia; due al più vicino nosocomio di Montichiari.

All'origine della lunga catena un'auto che è uscita di strada, finendo nel fosso che scorre lungo la Provinciale. Proprio i rallentamenti dovuti al primo incidente, avvenuto attorno alle 7.30, hanno dato origine a una serie di tamponamenti. Le improvvise frenate di automobilisti curiosi di vedere la scena del sinistro avrebbero dato origine a ben tre schianti, per fortuna non di grave entità, che hanno coinvolto in tutto 8 veicoli.

A chiudere la triste sequenza il ribaltamento di un trattore agricolo che trasportava fanghi e liquami: è finito ruote all'aria a causa di un'improvvisa frenata e il carico è finito sulla carreggiata. Sul posto hanno lavorato per ore gli agenti della Polizia Locale di Isorella e pure i carabinieri della locale stazione che si sono occupati dei rilievi e della non facile gestione del traffico, che è ovviamente andato in tilt.