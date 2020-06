Auto nel fosso dopo lo schianto frontale, donna incastrata nell'abitacolo

Se l'è vista davvero brutta la donna di 58 anni, residente a Isorella, finita fuori strada a bordo della sua Opel mercoledì poco prima delle 13.30, dopo il violento schianto frontale con una Toyota sulla Strada provinciale 24, proprio in territorio di Isorella.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano: le due vetture si sono schiantate in un tratto rettilineo, ma sono ancora da appurare le responsabilità del sinistro. Illeso il conducente della Toyota, un 58enne che viaggiava in direzione di Remedello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' andata peggio alla 58enne di Isorella, finita in un fosso: provvidenziale l'intervento di un passante che l'ha liberata dall'abitacolo mentre arrivavano i soccorsi. Per fortuna niente di grave: la donna è stata medicata sul posto e poi trasferita in ospedale a Manerbio da un'ambulanza della Croce Rossa di Ghedi. Non ha mai perso conoscenza, e le sue condizioni non destano preoccupazioni.