Auto si ribalta nel campo, gravissimo il conducente: si teme per la sua vita

Per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua utilitaria, finendo la corsa in un campo adiacente a via Gottolengo. Vittima del grave incidente, avvenuto venerdì mattina a Isorella, è un 64enne di casa a Gottolengo.

A dare l'allarme, poco prima delle 8 di mattina, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica, oltre all'elisoccorso arrivato dal Civile. Il 64enne (C.P. le iniziali) avrebbe perso conoscenza subito dopo l'impatto: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è poi stato intubato dai sanitari del 118.

Infine la corsa al Civile di Brescia, dove il 64enne sarebbe arrivato in condizioni gravissime: è stato ricoverato in Neurochirurgia e si teme per la sua vita. La prognosi è ovviamente riservata.

Stando alle prime informazioni raccolte, il 64enne avrebbe fatto tutto da solo: dopo aver perso il controllo della sua Renault Clio, ha sbandato improvvisamente finendo per ribaltarsi in un campo. All'origine dello schianto potrebbe esserci un malore, come una distrazione: tutte le ipotesi sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Montichiari, che si sono occupati dei rilievi e stanno cercando di rintracciare eventuali testimoni.