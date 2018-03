Schianto in galleria all'alba, muore ragazzo di soli 19 anni

Tragedia all'alba sul Sebino, lungo la Strada Provinciale 11 in territorio di Iseo, nell'omonima galleria: un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita a seguito del terribile schianto frontale in cui è rimasta ferita anche un'altra persona, un giovane di 30 anni che è stato trasportato in ospedale dai volontari di Sale Marasino.

Sulla dinamica dello schianto indaga la Polizia Stradale: di certo è che le due vetture coinvolte si sono scontrate frontalmente, muso a muso, e ad avere la peggio sarebbe stata l'utilitaria del giovanissimo alla guida, finito per schiantarsi contro il muro.

Una carambola fatale: a seguito del violentissimo impatto sarebbe morto sul colpo. E' ancora presto per azzardare qualsiasi ipotesi sull'incidente. I volontari, gli operatori sanitari e i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per rimettere in sicurezza la carreggiata e liberare la galleria da detriti e lamiere.

La strada è chiusa, in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili ripercussioni sul traffico. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30.