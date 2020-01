Auto si schianta in galleria: ferita una donna, strada provinciale chiusa

Avrebbe fatto tutto da sola l’automobilista di 61 anni che, nel pomeriggio di martedì, ha finito la sua corsa contro una parete della galleria Covelo di Iseo. Tanta, tantissima, paura per lei, ma per fortuna conseguenze meno gravi di quanto temuto: avrebbe rimediato lesioni non gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Ome e le sue condizioni non preoccupano.

Una distrazione o forse un malore, le cause sono al vaglio della Stradale di Iseo, sta di fatto che la 61enne ha sbandato improvvisamente mentre era la volante di una Skoda Fabia: prima lo schianto contro la parete del tunnel della provinciale 510, infine l’auto che si ferma in mezzo alla carreggiata.

L’allarme è scattato verso le 14: in pochi minuti sono sopraggiunte una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza dei volontari di Sale Marasino. Dopo le prime cure, la 61enne è stata trasferita al pronto soccorso di Ome per le cure del caso e ricoverata in un rassicurante codice giallo.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada hanno però imposto la chiusura della galleria: lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni. Il traffico è tornato a scorrere regolare solo verso le 16.30.