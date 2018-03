Incidente in galleria: auto si schianta contro il guard rail, ferita una coppia

Un altro spaventoso incidente si è verificato sulla Provinciale 510, all'interno della galleria Còvelo di Iseo, teatro mercoledì pomeriggio di una paurosa carambola che ha coinvolto 7 mezzi. Sabato pomeriggio un'auto, con a bordo una coppia, ha finito per schiantarsi prima contro il guard rail, poi contro la parete del tunnel.

L'allarme è scattato attorno alle 15.30: temendo il peggio il 112 ha inviato sul posto un'ambulanza e pure l'elisoccorso in codice rosso. Le due persone che viaggiavano sulla macchina, un 56enne e una 52enne, sono state estratte dalle lamiere e poi trasportate d'urgenza, in elicottero, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli accertamenti medici effettuati successivamente avrebbero escluso gravi traumi per la coppia: entrambi non sarebbero in pericolo in vita e sono stati ricoverati in codice giallo.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, su cui lavora la Polizia Stradale di Iseo. Stando a una prima ricostruzione, l'auto avrebbe invaso l'opposta corsia: per evitare un frontale con un altro veicolo, avrebbe sterzato finendo la corsa contro una parete del tunnel.

Pesanti i disagi per il traffico: la galleria Còvelo è rimasta chiusa per circa un'ora, per consentire ai Vigili del fuoco di Sale Marasino di bonificare e mettere in sicurezza il manto stradale. Lunghe code si sono quindi formate lungo la Provinciale e pure sulle strade secondarie.