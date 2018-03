Pauroso schianto frontale in galleria: tre feriti

Ancora uno schianto frontale lungo la Strada Provinciale 11 in territorio di Iseo, nell'omonima galleria dove all'alba di martedì si era verificato l'incidente costato la vita a Brian Morandi, 19enne di Paratico.

L'ennesimo sinistro, il quarto in otto giorni, si è verificato giovedì sera: la chiamata al 112 è scattata intorno alle 20, sul posto si sono precipitate due ambulanze, un'auto medica in codice rosso e i Vigili del Fuoco. Spaventosa la dinamica, ma per fortuna non gravi le conseguenze per le persone che viaggiavano sulle 4 auto coinvolte.

L'allarme è infatti rientrato poco dopo l'arrivo sul posto dei sanitari del 118: tre uomini (di 40, 52 e 57 anni) avrebbero riportato traumi e contusioni non di grave entità e sono stati trasportati, in codice giallo e verde, nei nosocomi di Chiari e Ome.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Stradale d'Iseo, che si è occupata dei rilievi, un'auto avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia di marcia scontrandosi frontalmente con un'altra macchina e urtandone altre due.