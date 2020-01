Travolta in bicicletta da un'auto, donna portata d'urgenza al Civile

Poco dopo le 15 di venerdì pomeriggio, una donna di 57 anni è stata portata in eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava all'interno della rotonda tra le vie Mier e Gorzoni a Iseo. Nello scontro ha riportato lesioni serie: è stata ricoverata in codice giallo (non dovrebbe essere in pericolo di vita).

Stando a una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, la 57enne sarebbe stata investita da un'Alfa Romeo Mito che viaggiava nella stessa direzione. Un impatto piuttosto violento, che ha sbalzato la ciclista sull'asfalto. L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso.