Investito da un'auto sulle strisce pedonali: lotta per la vita in ospedale

E' stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Civile di Brescia, il 74enne travolto da un'auto sulle strisce pedonali giovedì pomeriggio - poco prima delle 13.30 - in via Roccole a Boario. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di "Capriccio Azzurro", struttura socio-assistenziale dove l'anziano risiede.

Al volante dell'auto (una Volkswagen Golf) c'era una donna, che - in stato di shock e scossa dalle lacrime - ha spiegato alla Polstrada di Darfo di non aver visto il pedone perché abbagliata dal sole. Sta di fatto che l'impatto è stato violentissimo: il 74enne è stato centrato in pieno, ha sfondato il parabrezza ed è poi volato a diversi metri di distanza.

Per il soccorso medico sono intervenute due auto medicalizzate, una di Camunia Soccorso e una inviata dall'ospedale di Esine, assieme all'eliambulanza decollata da Brescia: è stata proprio quest'ultima a portare d'urgenza il ferito nel nosocomio cittadino, dove adesso lotta per la vita in Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi.