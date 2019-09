Parcheggia l'auto, poi cammina in mezzo all'autostrada: ucciso da un tir

Dramma lunedì mattina sulla Brebemi, dove - verso le 7.45 - un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato investito nel tratto tra Urago d'Oglio e Chiari.



Al momento sono ancora frammentarie le informazioni che arrivano dal luogo dell'incidente, ma pare che l'uomo abbia lasciato l'auto in una piazzola d'emergenza, poi - per motivi ancora da chiarire - avrebbe percorso a piedi alcuni metri lungo la prima corsia. Il conducente di un camion lo ha visto e ha frenato, ma non è riuscito a evitare l'impatto, avvenuto a cavallo tra la prima e la seconda corsia.

Per i soccorsi sono state inviate in codice rosso un'ambulanza e un'automatica, ma purtroppo per il 46enne non c'era già più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Chiari, che indaga sull'accaduto. Al vaglio le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza.