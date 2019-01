Investito da un'auto, sfonda il parabrezza: è in gravi condizioni

Un uomo di 81 anni è stato ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza, dopo essere stato investito da una Fiat 500 in piazzale Corvi a Brescia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 domenica, in prossimità di via Gualla.

Stando a una prima ricostruzione, l'anziano stava attraversando la strada, pare in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato colpito in pieno dall'utilitaria guidata da un ragazzo.

L'uomo è stato letteralmente falciato: ha sfondato col corpo il parabrezza prima di piombare sull'asfalto. Sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Bianca, che ha subito portato il ferito nel nosocomio cittadino per il ricovero in codice rosso. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Locale.