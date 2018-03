Travolta sulle strisce di fronte al centro commerciale: grave giovane donna

Una donna di 40 anni, residente a Paratico, è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo in seguito a un brutto incidente. La 40enne, di origine russa, è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Predore, a Sarnico.

L’incidente domenica sera: la donna era appena uscita dal centro commerciale Italmark quando è stata travolta da una Bmw, condotta da un 26enne di Predore. Un impatto tremendo: la 40enne è stata colpita in pieno dalla berlina tedesca, poi il terribile ‘volo’ sull’asfalto.

L’allarme è scattato intorno alle 18.45: sul posto si è precipitata un’ambulanza in codice rosso che ha trasportato la donna all’ospedale di Bergamo dov’è tuttora ricoverata in condizioni critiche. La dinamica è ancora da chiarire, stando a una prima ricostruzione: il giovane al volante non si sarebbe proprio accorto della 40enne, forse a causa della pioggia battente, colpendola in pieno.

Quel tratto di litoranea è già stato teatro di numerosi incidenti, anche mortali: solo lo scorso gennaio un ragazzo di 21 anni aveva perso la vita in un drammatico schianto frontale.