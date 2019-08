Dietro la curva una colonna di auto ferme: centauro vola sull'asfalto

Due ore di passione, con gli automobilisti bloccati sulle strade con le auto ferme sotto il sole cocente di questa caldissima estate. Gravi le ripercussioni sul traffico per un incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri a Idro, e gravi anche le condizioni di un centauro che è stato tradito da una coda di veicoli formatasi dopo una una curva cieca.

L'incidente si è verificato lungo la strada che da Idro scende in direzione di Lavenone. Nello svoltare in una curva, il motociclista si è trovato davanti una fila di veicoli fermi a causa di un'auto in panne. Non riuscendo a frenare in tempo, il centauro è finito addosso a una Lancia Y, tamponandola violentemente.

Soccorso dai sanitari di un'ambulanza di Vestone, l'uomo è stato successivamente prelevato da un'eliambulanza atterrata ad Idro, che l'ha trasportato d'urgenza al Civile. Nel frattempo, per effettuare i rilievi del caso, le forze dell'ordine hanno chiuso a lungo la strada, sulla quale si sono formate code chilometriche.