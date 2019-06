Contro un'auto durante un sorpasso: biker e passeggera 'volano' sull'asfalto

Un sorpasso azzardato, poi lo schianto contro un'auto che svoltava a sinistra e la rovinosa caduta sull'asfalto. Se la sono vista davvero brutta due giovani bresciani: sbalzati dalla sella della moto sulla quale viaggiavano, sono 'volati' sull'asfalto.

L'allarme e i soccorsi

Ad avere la peggio è stato il ragazzo, un 19enne di Treviso Bresciano, che era alla guida della due ruote: avrebbe rimediato seri traumi ed è stato trasportato all'ospedale di Gavardo. Per lui inizialmente si è temuto il peggio, ma per fortuna l'allarme è rientrato subito dopo l'arrivo dei sanitari del 118: le sue condizioni non sarebbero critiche, come suggerisce il ricovero avvenuto codice giallo. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza, per la passeggera: una ragazza di 17 anni. Illese anche le due donne, madre e figlia, che viaggiavano sull'auto: una Volvo.

La dinamica

Tutto accaduto nella mattinata di lunedì, poco prima delle 10.30, a Idro. Stando a una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della polizia locale della Val Sabbia, la due ruote e la Volvo procedevano nella stessa direzione di marcia: il 19enne che guidava la moto non si sarebbe accorto che l'auto stava svoltando a sinistra, per immettersi in via Tregane, e avrebbe azzardato un sorpasso. Inevitabile l'impatto, per fortuna avvenuto a velocità contenuta.