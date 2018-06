Si schianta durante il sorpasso contro la moto dell’amico, biker vola sull’asfalto

Un'incomprensione durante una manovra di sorpasso, poi lo schianto e la brutta caduta sull'asfalto. Si è conclusa con il ricovero all'ospedale la gita in Valsabbia di un motociclista del Varesotto: sbalzato dalla sella della sua Honda Dominator, dopo aver tamponato la "due ruote" di un amico e compagno di viaggio, è rovinato con violenza a terra, riportando seri traumi.

Negli istanti successivi all'incidente, avvenuto giovedì mattina lungo la Provinciale 237 del Caffaro, per l'uomo si è temuto il peggio: sul posto sono giunte un'ambulanza e un'auto medica a sirene spiegate e da Bergamo si è alzato in volo l'elisoccorso. Dopo le prime cure prestate sul posto, il biker è stato trasferito al Civile: l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo nel nosocomio cittadino, come si evince dal ricovero avvenuto in codice giallo.

Tutto è accaduto poco dopo le 11 a Idro, in località Tre Capitelli: la comitiva di motociclisti stava viaggiando in direzione di Vestone: una Bwm avrebbe provato a superare un camion, spostandosi verso il centro della carreggiata per assicurarsi che la manovra fosse possibile, il conducente della Honda avrebbe quindi accelerato con l'intenzione di seguire l'amico ed effettuare il sorpasso. Il motociclista a bordo della Bmw avrebbe però cambiato idea e, mentre si rimetteva dietro al camion, sarebbe stato tamponato dalla Honda.